Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ухудшения ситуации в секторе Газа

Совет Безопасности ООН сегодня, 6 ноября, проведет экстренное заседание, в рамках которого обсудит последние события и ситуацию в секторе Газа. Инициаторами заседания стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Китай.

«В свете ухудшающейся ситуации в Газе и нападения на больницу Аль-Шифа, неоднократных нападений на лагерь беженцев Джабалия ОАЭ и Китай призвали к проведению закрытых консультаций 6 ноября, в 15:00»,— говорится в сообщении представительства ОАЭ в Совбезе ООН в соцсети Х.

Война между Израилем и радикальным палестинским движением «Хамас», которое контролирует сектор Газа, началась 7 октября после нападения боевиков на приграничные израильские населенные пункты. По последним данным, в Израиле погибло 1,4 тыс. человек, в секторе Газа — 9,5 тыс.

Совбез ООН ранее трижды не смог принять резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке. Свои варианты предлагали Россия, Бразилия и США. Осуждение «Хамаса» содержалось только в американском варианте, но в нем не было тезисов о прекращении огня. Принять резолюцию о прекращении огня удалось в Генассамблее ООН.