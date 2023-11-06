ФК «Урал» сыграет с «Рубином» в Екатеринбурге

Сегодня, 6 ноября, футбольный клуб «Урал» сыграет с казанским «Рубином» в 14 туре «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча начнется в 18:30 (местное время) на стадионе «Екатеринбург Арена».

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Болельщики ФК "Урал"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

За сезон команды уже дважды встречались в рамках Кубка России: 29 августа в Казани «Рубин» выиграл 2:1, 3 октября в Екатеринбурге сильнее был «Урал» — 2:0.

В чемпионате России «Урал» не побеждает с августа (после победы над «Балтикой» в гостях). Напомним, в прошлом туре РПЛ «Урал» проиграл московскому «Динамо» в гостях. Этим поражением он продлил свою серию без побед до восьми матчей. В восьми встречах уральский клуб забил шесть мячей, пропустил 17 голов и набрал три очка.

«Рубин» в последних восьми турах забил шесть голов, пропустил 9 мячей и набрал 11 очков. Все три победы за это время он одержал со счетом 1:0.

ФК «Урал» в таблице РПЛ занимает 11 место, «Рубин» — 12. Обе команды набрали по 16 очков. От зоны стыковых матчей (13-14 место) их отделяет 4 очка.

Виталий Красиков

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