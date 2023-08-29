«Урал» в третьем матче Кубка России проиграл «Рубину»

Футбольный клуб «Урал» в третьем матче Fonbet Кубка России проиграл «Рубину». Игра проходила в Казани и закончилась со счетом 2:1 (2:1) в пользу хозяев.

На 10 минуте матча защитник «Рубина» Рустамжон Ашурматов замкнул головой подачу с углового, а в середине тайма другой защитник хозяев Егор Тесленко увеличил преимущество своей команды: добил мяч, отскочивший после штрафного.

На 35 минуте нападающий «Урала» Алексей Каштанов сократил отставание в счете, удачно пробив после паса в одно касание от Андрея Егорычева.

В следующей игре Кубка России уральская команда встретится с «Локомотивом». Матч пройдет в Екатеринбурге 20 сентября.

В групповом этапе Пути РПЛ Кубка России «Урал» находится в группе B вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Рубином». После третьего матча он остается с тремя очками и занимает второе место.

В прошлом сезоне ФК «Урал» остановился в шаге от суперфинала национального кубка: сначала в финале Пути РПЛ он уступил ЦСКА, а затем в финале Пути регионов проиграл «Краснодару». Кубок завоевал ЦСКА.

Виталий Красиков

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