ФК «Урал» проиграл «Динамо» в 13 туре РПЛ, продлив серию без побед до восьми матчей

Футбольный клуб «Урал» в матче 13 тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл московскому «Динамо». Игра проходила в Москве и закончилась со счетом 2:1 (1:0) в пользу хозяев. Таким образом, серия «Урала» без побед в чемпионате России достигла восьми матчей.

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Автором первого гола стал Константин Тюкавин: нападающий «Динамо» в концовке первого тайма головой замкнул подачу с фланга, забив впервые с августа.

На 61 минуте другой игрок «Динамо» Жуан Бителло сделал счет 2:0. Он обыграл защитника «Урала» Эмерсона один в один и пробил в ближний угол ворот.

В дополнительное время нападающий Илья Ишков забил свой первый гол за «Урал»: обыграл полузащитника «Динамо» и из-за штрафной мощно пробил в дальний угол ворот.

В чемпионате России «Урал» не побеждает с августа (после победы над «Балтикой» в гостях). В последующих восьми встречах уральский клуб забил шесть мячей, пропустил 17 голов и набрал три очка.

ФК «Урал» после поражения опустился на десятую строчку в чемпионате России, набрав 16 очков.

Матч 14 тура чемпионата России «Урал» проведет дома: 6 ноября сыграет с казанским «Рубином».

Виталий Красиков

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