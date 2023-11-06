Израильские военные задержали группу немецких журналистов на Западном берегу

Группа журналистов немецкого телеканала ARD была задержана израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Утверждается, что сотрудникам телеканала угрожали. Студия ARD в Тель-Авиве расценивает это как атаку на свободу прессы.

Инцидент произошел после того, как журналисты расследовали случаи насилия со стороны радикальных поселенцев в отношении палестинцев, говорится в сообщении телеканала. Глава студии ARD в Тель-Авиве Кристиан Лимперт считает инцидент попыткой затруднить репортажи с Западного берега.

Один из задержанных Ян-Кристоф Китцлер заявил, что солдаты вели себя крайне агрессивно. «Солдаты угрожали нам оружием и спрашивали, евреи ли мы. Нашу коллегу оскорбили как предателя»,— рассказал господин Китцлер.

Ситуация была урегулирована спустя час после задержания, когда к месту прибыли другие военные и полиция. Ассоциация иностранной прессы в Израиле обещала принять меры.

В зоне военного конфликта Израиля и «Хамаса», по разным данным, погибли от 36 до 46 журналистов с 7 октября. Среди них — палестинцы, израильтяне и ливанцы. Восемь журналистов получили ранения, девять числятся пропавшими без вести. Комитет защиты журналистов фиксирует в регионе нападения, аресты, угрозы в отношении журналистов, цензуру и убийства членов семей.

Леонид Уварчев