CPJ: в ходе войны Израиля с «Хамасом» погибли 36 журналистов

По состоянию на 2 ноября, в ходе войны Израиля с палестинским движением «Хамас» погибли по меньшей мере 36 журналистов и работников СМИ. Об этом сообщил Комитет защиты журналистов (CPJ).

В CPJ уточнили, что среди 36 погибших 31 палестинец, четыре израильтянина и один ливанец. Кроме того, по данным Комитета, восемь журналистов получили ранения, а девять числятся пропавшими без вести или задержанными. CPJ утверждает, что в регионе военных действий продолжаются нападения, аресты, угрозы, цензура и убийства членов семей журналистов.

В CPJ заявили, что расследуют все сообщения о гибели, ранении, задержании и пропаже журналистов в ходе конфликта в Израиле, в том числе в результате распространения боевых действий на соседний Ливан.

«Журналисты в Газе подвергаются особенно высокому риску, пытаясь освещать конфликт в условиях израильского наземного наступления на город Газа, разрушительных израильских авиаударов, перебоев со связью и масштабных отключений электроэнергии»,— говорится в сообщении Комитета.

28 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ответила отказом на просьбу Reuters и AFP предоставить гарантии, что журналисты не станут целями для ударов в секторе Газа. ЦАХАЛ объяснил это в том числе тем, что «Хамас» проводит военные операции «в непосредственной близости от журналистов и мирных жителей».

Подробнее о развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Эрдни Кагалтынов