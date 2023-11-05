Глава ЕАО заявил о готовности принять беженцев с обеих сторон войны в Израиле

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил о готовности региона принять беженцев с обеих сторон арабо-израильского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ростислав Гольдштейн

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ростислав Гольдштейн

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Для нас важна каждая жизнь. И мы готовы принять в Еврейской автономной области тех, кто придет с миром. Беженцы с обеих сторон арабо-израильского конфликта могут воспользоваться всеми мерами поддержки для участников программы добровольного переселения на Дальний Восток, которые инициированы президентом России Владимиром Владимировичем Путиным»,— написал господин Гольдштейн в Telegram.

Губернатор упомянул в числе таких мер поддержки программы «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар», а также программы по поддержке бизнеса.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» началась 7 октября. Израильская армия в ответ на атаку боевиков «Хамаса» начала обстреливать сектор Газа. При этом беженцев из анклава не впускают другие страны. Только 1 ноября через КПП «Рафах» на границе с Египтом начали выпускать раненых палестинцев и владельцев иностранных паспортов.

В конце октября в Дагестане вспыхнули протесты из-за слухов о нахождении в республике беженцев из Израиля. 29 октября несколько сотен человек прорвались в махачкалинский аэропорт Уйташ. Его работа была парализована. В качестве повода для акции был использован прилет в Дагестан очередного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Собравшаяся в аэропорту толпа требовала не допустить на территорию республики представителей «страны-агрессора» и скандировала лозунги в поддержку Палестины. В ходе беспорядков пострадали 20 человек.

Эрдни Кагалтынов