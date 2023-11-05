В Белом доме рассказали о тяжелых и долгих переговорах с «Хамасом» по заложникам

Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что переговоры об освобождении заложников, захваченных палестинским радикальным движением «Хамас», идут «очень долго и тяжело». Чиновник Белого дома признал, что на данный момент Соединенным Штатам не удалось добиться большого прогресса по освобождению заложников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Файнер

Фото: Nathalia Angarita/File Photo, Reuters Джон Файнер

Фото: Nathalia Angarita/File Photo, Reuters

«Сейчас мы ведем очень трудные переговоры, они сложные и многосторонние. Достоверно известно, что в секторе Газа удерживается значительное число заложников, многие из которых являются иностранными гражданами, в том числе, как мы полагаем, американскими. Переговоры идут тихо и в закулисном формате, но они уже продолжаются дольше, чем нам бы хотелось»,— пояснил господин Файнер в интервью телеканалу CBS.

По его словам, в Белом доме убеждены, что израильская армия должна пойти на краткосрочное прекращение огня ради достижения договоренностей о возвращении «значительного числа» заложников. «Всех тех, кого удерживают в Газе представители "Хамаса" и других сил, необходимо освободить безопасным способом»,— добавил заместитель советника президента США по нацбезопасности. Ранее к «гуманитарной паузе» ради освобождения заложников призывал израильские власти американский президент Джо Байден. По его мнению, Армия обороны Израиля могла бы на несколько дней прекратить огонь в секторе Газа, что позволило бы договориться о возвращении «десятков заложников».

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стали 1,4 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Больше 230 человек были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию. Погибли уже более 9,3 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 23,5 тыс. человек ранены. Повреждено больше 6 тыс. домов, 1,5 млн жителей сектора Газа вынуждены были покинуть дома. Представители «Хамаса» сообщают, что с начала боевых действий погибло более 60 заложников, в том числе и иностранцев.

О ситуации в секторе Газа — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Александр Кислов