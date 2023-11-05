В Турции участники антиизраильской акции попытались прорваться на авиабазу США
В Турции полиция применила водометы против протестующих у авиабазы в Инджирлике
В Турции силовики применили водометы и слезоточивый газ для разгона активистов, устроивших протесты около авиабазы, расположенной около города Инджирлик, передает турецкий телеканал NTV. Авиабаза используется ВВС США. Участники протестов выражали недовольство поддержкой действий Израиля в секторе Газа со стороны Соединенных Штатов и в ходе акции попытались прорваться на территорию базы.
«Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водометы, чтобы помешать пропалестинским демонстрантам попасть на территорию базы. Демонстранты кидали камни и различные предметы в сотрудников полиции, в связи с чем возникла необходимость принять ответные меры»,— сообщает корреспондент телеканала.
Уточняется, что акция была организована движением «Права и свободы человека», представители которого считают, что турецкие власти прилагают недостаточно усилий для помощи жителям сектора Газа. Демонстранты требуют полного закрытия авиабазы США в Турции на фоне событий в палестинском анклаве.
На данный момент столкновения между протестующими и силовиками еще продолжаются, о пострадавших информации не поступало.
Накануне, 4 ноября, власти Турции приняли решение отозвать своего посла из Израиля для консультаций. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не считает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лицом, с которым Анкара может поддерживать контакты и вести переговоры. Отзыв турецкого посла из Израиля и заявление господина Эрдогана приветствовали в руководстве движения «Хамас».