В Турции участники антиизраильской акции попытались прорваться на авиабазу США

В Турции силовики применили водометы и слезоточивый газ для разгона активистов, устроивших протесты около авиабазы, расположенной около города Инджирлик, передает турецкий телеканал NTV. Авиабаза используется ВВС США. Участники протестов выражали недовольство поддержкой действий Израиля в секторе Газа со стороны Соединенных Штатов и в ходе акции попытались прорваться на территорию базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пропалестинская акция у авиабазы США Фото: Reuters / Dilara Senkaya Пропалестинская акция у авиабазы США. Турецкая полиция использовала против демонстрантов водометы Фото: Reuters / Dilara Senkaya Пропалестинская акция у авиабазы США Фото: Reuters / Dilara Senkaya Полицейские на пропалестинской акции у авиабазы США Фото: Reuters / Dilara Senkaya Пропалестинская акция у авиабазы США Фото: Reuters / Dilara Senkaya Следующая фотография 1 / 5 Пропалестинская акция у авиабазы США Фото: Reuters / Dilara Senkaya Пропалестинская акция у авиабазы США. Турецкая полиция использовала против демонстрантов водометы Фото: Reuters / Dilara Senkaya Пропалестинская акция у авиабазы США Фото: Reuters / Dilara Senkaya Полицейские на пропалестинской акции у авиабазы США Фото: Reuters / Dilara Senkaya Пропалестинская акция у авиабазы США Фото: Reuters / Dilara Senkaya

«Конная полиция и сотрудники применили слезоточивый газ и водометы, чтобы помешать пропалестинским демонстрантам попасть на территорию базы. Демонстранты кидали камни и различные предметы в сотрудников полиции, в связи с чем возникла необходимость принять ответные меры»,— сообщает корреспондент телеканала.

Уточняется, что акция была организована движением «Права и свободы человека», представители которого считают, что турецкие власти прилагают недостаточно усилий для помощи жителям сектора Газа. Демонстранты требуют полного закрытия авиабазы США в Турции на фоне событий в палестинском анклаве.

На данный момент столкновения между протестующими и силовиками еще продолжаются, о пострадавших информации не поступало.

Накануне, 4 ноября, власти Турции приняли решение отозвать своего посла из Израиля для консультаций. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не считает израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху лицом, с которым Анкара может поддерживать контакты и вести переговоры. Отзыв турецкого посла из Израиля и заявление господина Эрдогана приветствовали в руководстве движения «Хамас».

Александр Кислов