Axios: в команде Байдена нарастают разногласия из-за позиций по Израилю

В избирательной команде президента США Джо Байдена нарастают разногласия по поводу его политики в рамках войны между Израилем и палестинским движением «Хамас». Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, часть команды обвиняет действующего президента в поддержке «аморальных» действий Израиля в секторе Газа, другая часть считает, что господин Байден проявляет «моральную ясность» в вопросе права Израиля на защиту от боевиков «Хамаса».

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Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Джо Байден

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

По данным Axios, эти разногласия существуют в основном между старшими демократами, поддерживающими Израиль, и прогрессивными молодыми людьми, «сочувствующими» жителям сектора Газа. «Я не знаю, как вы можете считать поддержку крупномасштабных убийств палестинских мирных жителей чем-то иным, кроме аморальностью»,— сказал один из собеседников Axios.

При этом председатель Национального комитета партии демократов Джейми Харрисон в беседе с изданием заявил, что Джо Байден продолжает демонстрировать «моральную ясность», заключающуюся в тезисе, что Израиль «имеет право защищать себя от терроризма и продолжающейся угрозы ''Хамаса''».

«Несколько демократов в Палате представителей заявили Axios, что ожидают, что больше их коллег начнут высказываться о гуманитарной ситуации в секторе Газа»,— передает издание.

США дважды выступали против резолюций Совета Безопасности ООН и против резолюции Генассамблеи ООН, в которых среди прочего содержались призывы к прекращению огня.

2 ноября Палата представителей США приняла республиканский план помощи Израилю на сумму $14,3 млрд. Джо Байден просил Конгресс выделить $106 млрд для финансирования помощи Украине, Израилю, Тайваню, а также строительства защитной стены на границе с Мексикой. Последний законопроект об Израиле соответствует одному из пунктов экстренного запроса господина Байдена, однако он не согласен с предложением нижней палаты Конгресса разделить помощь еврейскому государству и Украине. Американский президент заявил, что воспользуется правом вето, если документ ляжет ему на стол.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конгрессмены отделили Израиль от Украины».