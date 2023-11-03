Глава МИД Иордании скажет Блинкену, что Израиль должен закончить войну в Газе

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади скажет Госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече 4 ноября, что Израиль должен прекратить войну в секторе Газа. Об этом господин Сафади сказал журналистам, передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади

Фото: Mike Segar, Reuters Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади

Фото: Mike Segar, Reuters

По мнению главы иорданского МИДа, Израиль совершает военные преступления в Газе, вводя блокаду и бомбардируя мирное население анклава. В заявлении говорится, что неготовность Израиля прекратить военные действия подталкивает к региональной войне, которая будет опасна для всего мира, передает агентство.

Сегодня, 3 ноября, господин Блинкен посетит Израиль. После этого Госсекретарь планирует посетить Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. По данным Reuters, в Израиле господин Блинкен хочет провести переговоры с политическим руководством страны и обсудить с местными политиками ход боевых действий.

Подробнее о предыдущем визите госсекретаря США в Израиль читайте в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Эрдни Кагалтынов