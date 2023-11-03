Глава МИД Иордании скажет Блинкену, что Израиль должен закончить войну в Газе
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади скажет Госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече 4 ноября, что Израиль должен прекратить войну в секторе Газа. Об этом господин Сафади сказал журналистам, передает Reuters.
Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади
Фото: Mike Segar, Reuters
По мнению главы иорданского МИДа, Израиль совершает военные преступления в Газе, вводя блокаду и бомбардируя мирное население анклава. В заявлении говорится, что неготовность Израиля прекратить военные действия подталкивает к региональной войне, которая будет опасна для всего мира, передает агентство.
Сегодня, 3 ноября, господин Блинкен посетит Израиль. После этого Госсекретарь планирует посетить Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию. По данным Reuters, в Израиле господин Блинкен хочет провести переговоры с политическим руководством страны и обсудить с местными политиками ход боевых действий.
Подробнее о предыдущем визите госсекретаря США в Израиль читайте в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».