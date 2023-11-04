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Коммерсантъ FM
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Глава Сумской области: детей в регионе эвакуируют за 30 км от границы с Россией

Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что в регионе планируют эвакуировать детей из 30-километровой зоны вдоль границы с Россией. По его словам, это вызвано увеличением количества обстрелов.

«За последний месяц мы потеряли девочку и мальчика, 14 и 15 лет, у которых впереди предстояла еще жизнь счастливая. Я думаю, что максимально практически всех детей из тридцатикилометровой зоны мы должны эвакуировать в более безопасные места. Для этого мы строим по поручению Совета нацбезопасности защитные сооружения. Мы увеличили их до 40% по отношению к тому, что было в июле»,— сказал господин Артюх в ходе встречи с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом (цитата по «Суспильне»).

Глава администрации добавил, что сейчас более 600 детей эвакуированы из пятикилометровой зоны вдоль границы с РФ. Об эвакуации жителей из пятикилометровой зоны в Сумской области объявили 10 июля.

В конце октября Украина объявила об эвакуации детей из подконтрольных районов Донецкой и Херсонской областей. В августе была объявлена обязательная эвакуация детей из двух районов подконтрольной Украине части Запорожской области — Васильевского и Пологовского районов.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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