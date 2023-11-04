Минобороны Украины планирует перевести экс-главу ССО на другое направление

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что уволенного командующего силами специальных операций (ССО) Виктора Хоренко планируют перевести на другое направление. Об этом он написал в своем Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Генерал-майор Хоренко сейчас нужен в определенном направлении; он продолжит свою службу в Министерстве обороны Украины»,— написал господин Умеров.

Министр добавил, что снятие Виктора Хоренко с должности было принято согласно его представлению. Раскрывать детали кадровых перестановок Рустем Умеров отказался, чтобы не давать поводов «ослабить Украину».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский своим указом снял Виктора Хоренко с должности командующего ССО. На его место назначен Сергей Лупанчук.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев