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Коммерсантъ FM
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Зеленский назначил нового командующего силами специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении командующим силами специальных операций (ССО) ВСУ Сергея Лупанчука. Документ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Другим указом господин Зеленский снял с должности командующего ССО Виктора Хоренко. Этот пост он занимал с 25 июля 2022 года.

Силы специальных операций ВСУ существуют с 2016 года. Подразделение участвует в антитеррористических операциях, занимается поиском разведданных, а также обучает военных и полицейских из других стран.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев

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