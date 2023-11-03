Зеленский назначил нового командующего силами специальных операций ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении командующим силами специальных операций (ССО) ВСУ Сергея Лупанчука. Документ опубликован на сайте офиса украинского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters, Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Другим указом господин Зеленский снял с должности командующего ССО Виктора Хоренко. Этот пост он занимал с 25 июля 2022 года.

Силы специальных операций ВСУ существуют с 2016 года. Подразделение участвует в антитеррористических операциях, занимается поиском разведданных, а также обучает военных и полицейских из других стран.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Петр Бузлаев