«Редуктор-ПМ» получил в собственность участок под логистический центр в Перми

АО «Редуктор-ПМ» получило в собственность земельный участок под строительство логистического центра в Перми, рядом с промплощадкой предприятия. Логистический комплекс разместится на территории по ул. Героев Хасана, за одним из производственных корпусов «Редуктора-ПМ» на ул. Героев Хасана, 105г. Как указано в выписке из Росреестра, территория площадью 5,75 га находится в собственности предприятия с 30 декабря 2022 года. Согласно публичной кадастровой карте, свободный участок предназначен под складскую и производственную территорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О намерениях «Редуктора-ПМ» построить логистический центр на ул. Героев Хасана стало известно в конце октября. Тогда акционерное общество получило положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию для возведения этого объекта. По данным сервиса «Е-Досье», санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию по строительству комплекса было выдано в августе. Логистический центр «Редуктора-ПМ» разместится на двух свободных земельных участках суммарной площадью 5,9 га (5,7 га и 1,4 тыс. кв. м) за производственными корпусами предприятия (ул. Г. Хасана, 105г), салонами «Форвард-Авто» и банкетным залом La club. На территории комплекса возведут складской логистический центр, подземные противопожарные резервуары, стоянки на 7 и 13 машино-мест, площадки ТБО и контрольно-пропускного пункта.

АО «Редуктор-ПМ» — одно из крупнейших в России предприятий, специализирующихся на производстве и послепродажном обслуживании вертолетных редукторов и трансмиссий. Входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех». Предприятие выпускает, ремонтирует и обслуживает главные редукторы и агрегаты трансмиссий вертолетов для различных модификаций Ми-8/17 и Ми-28, а также Ми-26Т и «Ансат». В 2019 году на ул. Героев Хасана, 105г, «Редуктор-МП» сдал в эксплуатацию производственный комплекс на территории бывшего завода «Велта». В 2021 году предприятие купило у пермского предпринимателя Леонида Соснина бывший корпус «Велты» на ул. Героев Хасана, 105, к. 6, где также собирались возвести новое производственное здание для организации.