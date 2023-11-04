МИД РФ назвал решение МОК об отстранении российских спортсменов сегрегацией

Министерство иностранных дел РФ раскритиковало комментарий Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Москва назвала решение о запрете на участие россиян дискриминацией.

«Подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения»,— говорится в комментарии МИД РФ.

МОК в комментарии объяснял отстранение российских спортсменов тем, что военная операция на Украине началась во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине, что стало «нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской Хартии». МИД РФ считает такое объяснение недопустимым, он обвинил МОК в двойных стандартах.

Министерство напомнило, что на Олимпиаде 1948 года принимали участие спортсмены Ливана, Иракского королевства и Сирии, несмотря на арабо-израильский конфликт, на Олимпиаде 1956 года соревновались команды из Франции и Великобритании, хотя «контингенты этих государств вторглись в Египет». США участвовали в Олимпиадах в 1964, 1968, 1972, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 годах, хотя в это время воевали во Вьетнаме и Ираке. «Недавние заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку»,— говорится в комментарии.

В марте 2022 года Олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Через год МОК рекомендовал допустить спортсменов из Белоруссии и России до соревнований в нейтральном статусе.

Подробнее о санкциях МОК — в материале «Ъ» «Олимпийский комитет — России».