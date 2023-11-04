Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД РФ назвал решение МОК об отстранении российских спортсменов сегрегацией

Министерство иностранных дел РФ раскритиковало комментарий Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх. Москва назвала решение о запрете на участие россиян дискриминацией.

«Подход Комитета не может быть расценен иначе, кроме как сегрегация по национальному признаку, а потому должен быть пересмотрен в соответствии с нормами международно-правовых документов в спортивной сфере и духом международного олимпийского движения»,— говорится в комментарии МИД РФ.

МОК в комментарии объяснял отстранение российских спортсменов тем, что военная операция на Украине началась во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине, что стало «нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением олимпийской Хартии». МИД РФ считает такое объяснение недопустимым, он обвинил МОК в двойных стандартах.

Министерство напомнило, что на Олимпиаде 1948 года принимали участие спортсмены Ливана, Иракского королевства и Сирии, несмотря на арабо-израильский конфликт, на Олимпиаде 1956 года соревновались команды из Франции и Великобритании, хотя «контингенты этих государств вторглись в Египет». США участвовали в Олимпиадах в 1964, 1968, 1972, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 годах, хотя в это время воевали во Вьетнаме и Ираке. «Недавние заявления пресс-службы МОК демонстрируют не только двойные стандарты нынешней администрации мирового олимпийского движения, но и реализуемую МОК дискриминацию по национальному признаку»,— говорится в комментарии.

В марте 2022 года Олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Через год МОК рекомендовал допустить спортсменов из Белоруссии и России до соревнований в нейтральном статусе.

Подробнее о санкциях МОК — в материале «Ъ» «Олимпийский комитет — России».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...