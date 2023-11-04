Politico: США попросили Израиль объяснить удар по лагерю беженцев в Газе

Американские чиновники обратились к израильским военным с просьбой объяснить причину авиаудара по лагерю для беженцев Джабалия на севере сектора Газа, сообщили источники Politico. В результате атаки погибли десятки человек.

США попросили подробно описать процесс принятия решения. Белый дом призвал осуществлять «точное наведение на цель», чтобы уменьшить ущерб гражданскому населению. Диалог между сторонами шел в рамках просьб к Израилю сделать больше для защиты мирных жителей.

По данным Минздрава сектора Газа, 31 октября в результате авиаударов по лагерю беженцев Джабалия погибли не меньше 50 человек. По информации палестинского министерства внутренних дел, число погибших и пострадавших превысило 400, половина из них — дети. Израиль подтвердил удар. Он объяснил это тем, что на месте лагеря находился подземный комплекс, в котором скрывался командир одного из боевых подразделений «Хамаса».

Израиль наносит удары по сектору Газа в рамках ответной военной операции против «Хамаса», который напал на израильскую территорию 7 октября.

В результате атаки погибли 1,4 тыс. израильтян. В секторе Газа убито уже больше 9 тыс. человек, большинство из них — это женщины и дети. ООН утверждает, что в Газе нет безопасных мест, больше 670 тыс. перемещенных лиц находятся в переполненных учреждениях. Наблюдается дефицит еды, воды и лекарств.

О гуманитарной ситуации в Газе — в материале «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».

Леонид Уварчев