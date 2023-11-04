МИД РФ: Израиль, как правило, не информирует Россию об ударах по Сирии

Израиль обычно не информирует Россию об ударах по Сирии, сообщил замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Так он ответил на публикацию Bloomberg о том, что израильские военные в последнее время вопреки установившейся практике не предупреждали Москву перед атаками.

«Не только не всегда (информирует.— "Ъ"), как правило (не информирует.— "Ъ"). Для нас эти удары по гражданским аэропортам Дамаска, Алеппо — это полная неожиданность, и никогда они не согласованы. Мы всегда выступали против этого»,— сказал господин Богданов журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Москва узнает об ударах «по факту».

Отношения между Израилем и Россией обострились на фоне войны с «Хамасом». Москва неоднократно призывала в ООН к прекращению огня в Газе, Израиль выступал против этого. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что в рамках текущего военного конфликта у Израиля нет права на самооборону, после чего постпред Израиля Гилад Эрдан сказал, что Россия — «последняя, кто будет учить» их международному праву. Израиль также выступал против визита делегации «Хамаса» в Москву.

О кризисе в отношениях — в материале «Ъ» «Израилю не хватает недвусмысленности».

Леонид Уварчев