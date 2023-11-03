Лавров уведомил Гутерриша о дератификации Россией договора о запрещении ядерных испытаний
Лавров направил Гутерришу письмо об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ
МИД РФ заявил, что глава ведомства Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Согласно сообщению на сайте МИДа, Россия и в дальнейшем намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания, несмотря на решение об отказе от ратификации.
Антониу Гутерриш (слева) и Сергей Лавров
Фото: Brendan McDermid / Reuters
В сообщении также говорится, что у России есть сведения о подготовленной США полигонной инфраструктуре в штате Невада для проведения натурных испытаний. В случае их реализации российская сторона будет «вынуждена действовать зеркально», говорится в сообщении.
Вчера, 2 ноября, командование глобальных ударов ВВС США заявило об уничтожении межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за «неизвестной аномалии» во время испытательного запуска с базы Ванденберг в штате Калифорния. Согласно сообщению, причины неверного запуска ракеты будет определять спецкомиссия. В Пентагоне уточняли, что предупредили Россию об испытаниях.
20 октября Минэнерго США сообщило о проведении 18 октября в Неваде испытаний с подземным химическим взрывом «для глобального снижения ядерных угроз». В этот день Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации. В сообщении Минэнерго США говорится, что химический взрыв на объекте национальной безопасности Невады был выполнен «с целью улучшения возможности США выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру». Источник «Ъ», близкий к Госдепу, сообщил, что сами испытания были запланированы давно.
2 ноября Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. 5 октября в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент отмечал, что в отличие от США Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. 6 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что думский совет обсудит отзыв ратификационной грамоты ДВЗЯИ, который Россия подписала в 1996 году, а ратифицировала в 2000-м. ДВЗЯИ запрещает испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в гражданских или военных целях.
Подробнее об инициативах Вашингтона в ядерной сфере — в интервью «Ъ» с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.