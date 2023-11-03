Лавров уведомил Гутерриша о дератификации Россией договора о запрещении ядерных испытаний

МИД РФ заявил, что глава ведомства Сергей Лавров направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо об отзыве Россией ратификационной грамоты Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Согласно сообщению на сайте МИДа, Россия и в дальнейшем намерена соблюдать мораторий на ядерные испытания, несмотря на решение об отказе от ратификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш (слева) и Сергей Лавров

Фото: Brendan McDermid / Reuters Антониу Гутерриш (слева) и Сергей Лавров

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В сообщении также говорится, что у России есть сведения о подготовленной США полигонной инфраструктуре в штате Невада для проведения натурных испытаний. В случае их реализации российская сторона будет «вынуждена действовать зеркально», говорится в сообщении.

Вчера, 2 ноября, командование глобальных ударов ВВС США заявило об уничтожении межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за «неизвестной аномалии» во время испытательного запуска с базы Ванденберг в штате Калифорния. Согласно сообщению, причины неверного запуска ракеты будет определять спецкомиссия. В Пентагоне уточняли, что предупредили Россию об испытаниях.

20 октября Минэнерго США сообщило о проведении 18 октября в Неваде испытаний с подземным химическим взрывом «для глобального снижения ядерных угроз». В этот день Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации. В сообщении Минэнерго США говорится, что химический взрыв на объекте национальной безопасности Невады был выполнен «с целью улучшения возможности США выявлять ядерные взрывы малой мощности по всему миру». Источник «Ъ», близкий к Госдепу, сообщил, что сами испытания были запланированы давно.

2 ноября Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. 5 октября в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент отмечал, что в отличие от США Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. 6 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что думский совет обсудит отзыв ратификационной грамоты ДВЗЯИ, который Россия подписала в 1996 году, а ратифицировала в 2000-м. ДВЗЯИ запрещает испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в гражданских или военных целях.

Подробнее об инициативах Вашингтона в ядерной сфере — в интервью «Ъ» с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.