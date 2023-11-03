«Интерфакс»: Минфин предложил новый расчет цены Urals для исчисления НДПИ

Минфин составил проект закона, который предполагает новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть. В документе предлагается рассчитывать цену, исходя из средней арифметической цены при поставках в порты на северо-западе и юге страны, увеличенной на цену транспортировки морем до роттердамских и средиземноморских портов. Об этом «Интерфаксу» сообщили источники, знакомые с текстом законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Интерфакс» отмечает, что источник формирования цены в российских портах не указан, а нефть с территории России не поступает сейчас в Европу из-за санкций. Источники агентства предполагают, что при расчете нефтяных налогов продолжат использовать котировки ценового агентства Argus, но теперь не на условиях CIF (включает стоимость фрахта и страхование) в европейских портах Роттердам и Аугуста, а на базисе FOB (стоимость нефти до погрузки) в российских портах.

По данным агентства, стоимость транспортировки нефти до европейских портов будет рассчитываться по схеме, определенной Федеральной антимонопольной службой. «Если же порядок не будет определен или цена не будет опубликована, то она составит $2 за баррель»,— уточняет «Интерфакс».

В предлагаемом документе также предусмотрено снижение дисконта цены Urals к бенчмарку Brent в расчете нефтяных налогов с $20 до $15 за баррель в 2024 году, до $10 за баррель в 2025, до $6 за баррель в 2026 году. Такой же расчет предлагается в проекте госбюджета на 2024-2026 годы. Агентство отмечает, что ведомство предложило также предоставить правительству право увеличивать дисконт в период трехлетки. При этом Минфин считает, что дисконт Urals/Brent в 2024-2026 годы нужно установить на уровне не превышающим $20 за баррель.

В июле замминистра финансов Алексей Сазанов заявлял, что с 2024 года в России перестанут применять для расчета налогов котировки российской нефти марки Urals, рассчитанные Argus. Тогда это объяснялось тем, что расчеты агентства на базисе CIF стали нерелевантны на фоне введения запрета на импорт российской нефти в Европе. В октябре 2022 года Argus начал оценивать стоимость Urals на базисе FOB, с января 2024 года планирует перестать рассчитывать цены на Urals на базисе CIF. В проекте госбюджета на следующую трехлетку предлагалось введение индекса ЦСПБ (индекс нефти СПбМТСБ) расчете стоимости нефти. В рассматриваемом Госдумой проекте бюджета в настоящее время предлагается выбрать наибольшую из трех величин — стоимость Urals, дисконт Urals/Brent или индекс ЦСПБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть ищет точку отсчета».

Полина Мотызлевская