Прожиточный минимум в Кузбассе на 2024 год повышен на 7,5%

Правительство Кемеровской области внесло изменения в свое постановление от 8 сентября 2023 года об установлении в регионе прожиточного минимума на душу населения на 2024 год. Теперь он составляет 14062 руб, это на 7,5% выше, чем в 2023 году (13081 руб.). В сравнении с первоначальной редакцией постановления, прожиточный минимум вырос на 1,3%. Ранее он составлял 13881 рубль.

Для трудоспособного населения Кузбасса прожиточный минимум на 2024 год установлен в 15328 руб., для пенсионеров – 12093 руб., для детей – 13844. Все эти уровни выше установленных на текущий год на 7,5% и первоначально определенных в постановлении от 8 сентября 2023 года на 1,3%.

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Игорь Лавренков, Кемерово