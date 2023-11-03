Число кураторов в колледжах Петербурга выросло

С 1 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге выросло число преподавателей, курирующих студенческие группы в колледжах. На дополнительное обеспечение 196 педагогов городу из федерального бюджета будет выделено 15,3 млн рублей. Соответствующее постановление о внесении правок в соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга 25 октября подписал губернатор Александр Беглов.

Соглашение № 073-17-2023-169 предполагает выделение средств из федерального бюджета на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения для классных руководителей в школах и кураторов групп в колледжах. По дополнительному соглашению, общая сумма выделяемых в 2023 году средств вырастет на 15,3 млн рублей и составит 249,8 млн рублей. На 2024 и 2025 годы планируется выделить по 241,9 млн рублей.

Как сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга, дополнительные средства будут направлены городу в связи с увеличением числа кураторов групп на 196 человек. На сегодняшний день выплаты получают 21045 классных руководителей в школах и 3198 кураторов в колледжах. Рост их числа связан с тем, что с 1 сентября 2023 года был увеличен набор обучающихся в учреждения среднего профессионального образования. По сравнению с данными за 2021 год, число классных руководителей, получающих надбавку, выросло на 1226 человек, кураторов — на 412.

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2539 и от 21.12. 2021 № 2382, размер ежемесячных дополнительных выплат педагогам составляет 5000 рублей. Об увеличении сумм надбавок в постановлении речь не идет. Также нет планов на повышение вознаграждений в будущем.

Надбавку за классное руководство на федеральном уровне в школах ввели с 1 сентября 2020 года, в учреждениях среднего профессионального образования — с 1 сентября 2021 года. Контроль за выполнением постановления губернатора возложен на вице-губернатора Петербурга Ирину Потехину.

Андрей Кащавцев

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