На прошлой неделе Банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов: с 13% до 15%, Такое решение регулятор объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий. Такая мера может быть полезной для экономики только в краткосрочной перспективе, но уже в среднесрочной грозит ростом просрочки по выполнению контрактных обязательств, банкротствам и, в конечном итоге, сокращению налоговых поступлений от бизнеса, уверена Раиса Донская, эксперт в финансовой сфере и руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс».



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— Для экспертного сообщества новое решение совета директоров ЦБ стало неожиданным. Особенно это было заметно на фоне прогнозов по увеличению ключевой ставки не более чем на 1% либо сохранения ее на прежнем уровне (13%). Ключевая причина очередного решения Банка России такая же, как и у других мировых центробанков (ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии и т. л.): стремление сократить инфляцию. По данным Росстата, с января по октябрь 2023 года цены выросли на 6,7%. К концу года Минэкономразвития ожидает увеличения инфляции до 7,5%. При этом цель ЦБ к 2024 году — инфляция не выше 4%. Для этого регулятор принимает, как он считает, все необходимые меры.

В теории, повышение ставки Центробанком, действительно, снижает темпы повышения инфляции. Ведь в экономике сокращается объем денежной массы, которая поступает в нее через кредиты от банков. Но российские компании и экономика существуют не в вакууме. И потому повышение ставки негативно влияет на экономику. Во-первых, падает деловая активность и снижаются прибыли у компаний. Инвесторы не готовы вкладывать деньги в реальный бизнес, отдавая предпочтение облигациям и депозитам с высокой ставкой. Бизнесу становится сложнее найти финансирование для своих проектов. Фактически, многие договоренности и проекты сейчас «ставятся на паузу». Во-вторых, повышается стоимость кредитных средств. В коммерческих банках ставки по кредитам для бизнеса уже сейчас начинаются от 20%, но для того, чтобы их получить, владельцы должны гарантировать возврат, то есть, закладывать собственное имущество. Если же не предоставлять таких гарантий, то ставка по кредиту поднимется сразу в полтора-два раза, что становится для большинства компаний просто непосильным условием. В-третьих, растет безработица. Падение доходов компаний ведет к сокращению расходов на персонал, что означает увольнение как минимум части сотрудников. Наконец, падает потребительская активность. Граждане меньше верят в позитивные перспективы экономики и предпочитают копить «на черный день».

На мой взгляд, меньше всего повышение ключевой ставки затронет производителей товаров первой необходимости, а также медицинских препаратов и изделий. На такую продукцию спрос есть всегда. Государство заинтересовано в оказании поддержки таким производителям, чтобы удовлетворить спрос населения. Но как быть другим предприятиям? Скорее всего, они обратятся к властям с просьбой об оказании прямой финансовой поддержки, о субсидировании банковских кредитов по текущим высоким ставкам. Такая поддержка актуальна для компаний, которые производят внутри России или импортируют важные для промышленности и населения товары. Кстати, просьба субсидировать кредиты, по тому же принципу, как это делает государство с льготной ипотекой, уже поступила от госкорпораций.

Повышение ключевой ставки, которое мы наблюдаем последние несколько месяцев, возможно, и способствуют финансовой стабилизации отечественной экономики, но только в краткосрочной перспективе. Но уже в среднесрочной перспективе (полгода-год) приведут к увеличению количества просрочек по выполнению контрактов, банкротствам и, в конечном итоге, к сокращению собираемости налогов. Помимо этого падение конкуренции приведет к монополизации рынка и росту цен на товары, а значит и к росту инфляции. Регулятор вновь будет вынужден идти на повышение ставки, что приведет к дальнейшему ухудшению социально-экономической ситуации в стране. Все это очень напоминает движение по замкнутому кругу.

Ложка меда в этой бочке дегтя — рост ставок по депозитам. Это, конечно же, хорошо для компаний, у которых есть свободные денежные средства. Их можно разместить на краткосрочных депозитах под весьма неплохие 13%-14% годовых. Проблема в том, что таких компаний сейчас крайне мало как в стране вообще, так и на юге России, в частности.