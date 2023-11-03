Новак заявил об отсутствии планов вводить запрет на экспорт авиакеросина

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что власти пока не видят необходимости в принятии оперативных действий на топливном рынке и не намерены вводить запрет на экспорт авиакеросина. Ранее об обсуждении чиновниками правительства данной меры сообщал «Интерфакс».

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«Мы считаем, что нет необходимости в настоящее время принимать какие-либо резкие решения. Все меры, которые могут быть, рассматриваем»,— рассказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

По словам Александра Новака, в правительстве изучают возможность отмены частичного запрета экспорта топлива, в том числе при перепроизводстве, но пока таких решений не принималось. «Мы каждый раз на штабе рассматриваем. Если будут складываться условия для дальнейшей либерализации, когда будет некуда девать дополнительные объемы производящиеся, то такие решения могут быть приняты»,— подчеркнул вице-премьер.

20 октября «Интерфакс» сообщал, что Александр Новак поручил подчиненным изучить возможность введения в РФ запрета на экспорт авиакеросина. Агентство отмечало, что данная мера может помочь обеспечить российский рынок зимним дизельным топливом. Официально возможность введения подобного запрета в российском правительстве не подтверждали.

С 21 сентября 2023 года правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. 6 октября был принят комплекс мер с целью обеспечения баланса на внутреннем рынке нефтепродуктов. В том числе частично был снят запрет на экспорт дизельного топлива. Компаниям разрешили поставлять топливо за рубеж, но только по трубопроводам в морские порты для производителей и не более половины от объемов общего выпуска. Кроме того, с 1 октября по решению правительства был восстановлен топливный демпфер, пониженный с сентября с 1 до 0,5.

Подробнее о мерах правительства по созданию профицита нефтепродуктов — в материале «Ъ» «Топливо сосредотачивается».

Александр Кислов