Возле музея Арктики и Антарктики хотят создать новое общественное пространство

ФГБУК «Российский государственный музей Арктики и Антарктики» объявило конкурс на разработку проекта благоустройства территории около здания музея на улице Марата, 24. Здесь предполагается создать «универсальное общественное пространство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как отмечается в техзадании, с которым ознакомился «Деловой Петербург», в этой локации хотят создать и разместить объекты, «связанные с освоением и исследованием полюсов». В частности, перед музеем планируется разбить арктический сад.

Также на территории намерены обустроить несколько зон для отдыха и выставочное пространство. Часть объектов предполагается сделать интерактивными.

Согласно условиям конкурса, проектную документацию необходимо подготовить в течение 45 дней с даты подписания контракта, а все согласования получить в течение 190 календарных дней. Срок исполнения контракта — конец мая 2024 года. Начальная (максимальная) цена контракта — около 1 млн рублей.

Как подсчитало издание, исходя из приблизительного расчета стоимости проектных работ как 10% от строительства, благоустройство территории возле музея Арктики и Антарктики может обойтись в сумму порядка 10 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новое общественное пространство «Брюллофт» в Петербурге также намерены обустроить после окончания реставрационных работ в Доме Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова.

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