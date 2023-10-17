«Брюллофт» появится в Доме Брюллова на Васильевском острове

BS Аrt Development Group, компания основанная предпринимателем Александром Басалыгиным, планирует завершить реставрационные работы в Доме Брюллова (памятник архитектуры федерального значения), на Васильевском острове Санкт-Петербурге к концу 2024 года. В здании площадью 2 тыс. кв. метров появится новое общественное пространство «Брюллофт». В «креативном кластере» разместятся кафе, художественные галереи, ремесленные мастерские. Вход в новое пространство будет располагаться как с Кадетской линии, так и с Тучкова переулка. Об этом журналистам рассказал Александр Басалыгин во время экскурсии по дому.

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Партнерами в реализации проекта по приглашению предпринимателя стали совладельцы Петербургского нефтяного терминала братья Михаил и Евгений Скигины. Общие вложения в проект инвесторы оценивают в 300 млн руб. из этой суммы в реставрацию инвестируют братья Скигины, остальную сумму — BS Аrt Development Group.

Летом 2022 года BS Art Development Group, организатор общественных пространств, через дочернюю структуру «Я хочу быть твоей канарейкой» получила Дом Брюллова в аренду по городской программе «Рубль за метр». Арендная ставка на период подготовки документации и реставрации составляет 704,6 тыс. руб. в месяц. Максимальный срок для ремонтных работ составляет семь лет: два года предоставляются для разработки и согласования проектной документации, оставшиеся 5 лет отводятся на выполнение самих работ. Однако завершить реставрацию быстрее выгодно для инвестора: после их окончания, согласно условиям программы, плата за использование площадки снизится до 2 тыс. рублей за квадратный метр в год. Общий срок договора аренды с городом составляет 49 лет.

В начале июня текущего года государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект реставрации исторического здания для размещения в нем креативного пространства. Проект был разработан ООО «КАНТ» (входит в ООО «НИиПИ Спецреставрация»). Активные работы на объекте начнутся уже на следующей неделе, сообщил Александр Басалыгин.

«Проектом предусмотрена реставрация фасадов, замена окон, дверей. Особо ценные окна будут отреставрированы. Будут восстановлены три камина из мрамора. На объекте мы нашли несколько обломков каминов, смогли их идентифицировать, мы их поставим на свое место. Исторические камины были украдены. Будут отреставрированы полы, реконструированы все инженерные сети», — рассказала руководитель архитектурной мастерской «НИиПИ Спецреставрация» Мария Шапченко.

Здание на Кадетской линии был построено в 1784 году. В XIX веке им владел родной брат известного художника Карла Брюллова архитектор Александр Брюллов. После революции объект занимал детский сад, а с 1967 года в здании находились районная библиотека и жилые квартиры. В 2008 году Дом Брюллова признали аварийным и подлежащим реконструкции. К 2013 году его планировали расселить и продать на аукционе, но этот процесс затянулся. В 2016 году Смольный опубликовал постановление об изъятии дома и участка под ним. Изначально городские власти собирались передать здание петербургскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а затем Музею-институту исламской культуры, но в итоге площади остались свободными.

Надежда Ярмула

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