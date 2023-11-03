На журналистку Марию Пономаренко завели новое дело

Осужденная за распространение фейков об армии журналистка RusNews Мария Пономаренко стала фигурантом еще одного уголовного дела. По данным RusNews, дело заведено по статье 321 ч.2 (нанесение неопасного для здоровья вреда). Потерпевшие, по словам журналистки, «сотрудники мужского пола», хотя она «ни на кого из них не нападала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ Фото: Александр Лизратов, Коммерсантъ

Мария Пономаренко была задержана в апреле 2022 года в Санкт-Петербурге и с санкции суда водворили в СИЗО. В последующем ее этапировали в Алтайский край — по месту расследования уголовного дела. В феврале 2023 года суд признал журналистку виновной в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии (ст. 207.3 УК РФ) и приговорил ее к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Также, журналистку на пять лет лишили права заниматься администрированием сайтов и публичных каналов в интернете. Защита обжаловала приговор, но безуспешно.

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Анна Егорова