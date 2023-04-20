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Защите не удалось обжаловать приговор журналистке Марии Пономаренко

Апелляционная инстанция Алтайского краевого суда подтвердила законность приговора журналистке Марии Пономаренко, осужденной на шесть лет колонии по делу о распространении фейков об армии. Как рассказал «Ъ-Сибирь» адвокат Дмитрий Шитов, жалоба защиты оставлена без удовлетворения, приговор — без изменения. Адвокат Шитов сообщил, что вопрос о подаче кассационной жалобы будет решен после консультаций с подзащитной.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Приговор Марии Пономаренко Ленинский районный суд Барнаула огласил 15 февраля. Ее признали виновной в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии (ст. 207.3 УК РФ) и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, журналистку лишили права заниматься администрированием сайтов и публичных каналов в интернете сроком на пять лет.

Согласно версии следствия, в марте 2022 года Мария Пономаренко написала в Telegram, что российские войска якобы нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе. Минобороны РФ эту информацию опровергло, а Мария Пономаренко якобы знала о ее недостоверности. Адвокат подал апелляционную жалобу на приговор. В ней он просил отменить решение райсуда, считая его незаконным и необоснованным, и полностью оправдать клиентку.

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Илья Николаев

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