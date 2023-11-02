Стоимость акций Henderson к концу торгов в первый день составила 670 рублей

Cтоимость акций сети магазинов мужской одежды Henderson к завершению торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) составила 670 руб. за бумагу. Торги ритейлера на Мосбирже стартовали сегодня, 2 ноября. В первые минуты торгов стоимость акций компании составляла 735 руб. за бумагу, что на 8,9% выше цены IPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония начала торгов акциями ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" на Московской биржи. Генеральный директор ПАО Хэндерсон Фэшн Групп Рубен Арутюнян (слева) и генеральный директор "VB Партнер" Михаил Бройтман (справа) на церемонии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Церемония начала торгов акциями ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" на Московской биржи. Генеральный директор ПАО Хэндерсон Фэшн Групп Рубен Арутюнян (слева) и генеральный директор "VB Партнер" Михаил Бройтман (справа) на церемонии.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Цена IPO Henderson составила 675 руб. за акцию — верхняя граница объявленного ценового диапазона. Компания привлекала более 40 тыс. инвесторов в структуру капитала. В рамках сделки было предложено около 4,9 млн акций.

Общий размер IPO составил 3,8 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций компании в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании. Henderson стал первым эмитентом на бирже из фэшн-сегмента.

О параметрах IPO — в публикации «Ъ» «Одежду примерят на бирже».

Лусине Баласян