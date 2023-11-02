Стоимость акций Henderson к концу торгов в первый день составила 670 рублей
Cтоимость акций сети магазинов мужской одежды Henderson к завершению торгов на Московской бирже (MOEX: MOEX) составила 670 руб. за бумагу. Торги ритейлера на Мосбирже стартовали сегодня, 2 ноября. В первые минуты торгов стоимость акций компании составляла 735 руб. за бумагу, что на 8,9% выше цены IPO.
Церемония начала торгов акциями ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" на Московской биржи. Генеральный директор ПАО Хэндерсон Фэшн Групп Рубен Арутюнян (слева) и генеральный директор "VB Партнер" Михаил Бройтман (справа) на церемонии.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Цена IPO Henderson составила 675 руб. за акцию — верхняя граница объявленного ценового диапазона. Компания привлекала более 40 тыс. инвесторов в структуру капитала. В рамках сделки было предложено около 4,9 млн акций.
Общий размер IPO составил 3,8 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций компании в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании. Henderson стал первым эмитентом на бирже из фэшн-сегмента.
О параметрах IPO — в публикации «Ъ» «Одежду примерят на бирже».