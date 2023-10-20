Одежду примерят на бирже

Сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже. Ритейлер может стать первой публичной компанией среди игроков российского фешен-рынка. По оценке аналитиков, по итогам 2022 года продажи одежды в России сократились из-за экономии потребителей и стагнации реальных доходов. Однако в нынешнем году эксперты прогнозируют восстановление оборота этого сегмента розничного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российская сеть салонов мужской одежды и обуви Henderson объявила о планах по выходу на IPO на Московской бирже, следует из сообщения компании. Старт торгов акциями ритейлера запланирован на начало ноября.

Основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Акционер и основатель Henderson Рубен Арутюнян может дополнить предложение частью акций из своего пакета, однако при этом планирует сохранить за собой преобладающую долю в уставном капитале компании. В Henderson отмечают, что по результатам публичного размещения доля акций в свободном обращении с учетом допэмиссии и предложения акций со стороны акционера-основателя может составить более 10%.

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование дальнейшего роста сети. Предложение будет доступно для российских институциональных, квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Первые магазины мужской одежды под брендом Henderson появились в России в 1998 году. Бренд входил в портфель польской LPP Group (группе принадлежат бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay). В 2003 году ООО «Тами и КО» приобрело права у LPP на бренд Henderson. Группа управляет 158 розничными магазинами в 62 городах России, а также 2 салонами в Армении, работающими по франшизе. Основатель и президент Henderson — Рубен Арутюнян. Управляющее сетью ООО «Тами и КО» принадлежит АО «Эйч Эф Джи» («Хэндерсон Фэшн Групп»).

Выручка «Эйч Эф Джи» по итогам 2022 года выросла на 30,6%, до 12,4 млрд руб., чистая прибыль — в четыре раза, до 1,8 млрд руб. По данным Infoline, доля ритейлера по выручке составляет около 2% на рынке мужской одежды и обуви, что является значительной среди других специализированных сетей по продаже мужской одежды. Так, доля сети Kanzler составляет 1,1%, «Сударя» — 0,7%, Diplomat — 0,4%.

Henderson стал первым эмитентом на бирже из фешен-сегмента. При этом о планах по выходу на IPO другого крупного российского фешен-ритейлера Melon Fashion Group стало известно в 2021 году (см. «Ъ» от 30 сентября 2021 года). Однако в текущем году в интервью РБК гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев сообщил, что весной 2022 года компании пришлось отказаться от этих планов.

В условиях стагнации реальных доходов населения и сокращения расходов потребителей на товары не первой необходимости, по подсчетам Infoline, объем российского рынка розничных продаж одежды и обуви по итогам 2022 года сократился на 10,3%, до 2,6 трлн руб., отдельно рынок мужской одежды и обуви — на 7,3%, до 721 млрд руб. При этом аналитики Infoline прогнозируют рост объема рынка розничных продаж одежды и обуви по итогам 2023 года на 11,5%, до 2,9 трлн руб., а мужской одежды и обуви — на 4,7%, до 755 млрд руб., что будет связано с эффектом отложенного спроса, ростом реальных доходов населения и активизацией инфляционных процессов из-за ослабления рубля.

В текущем году на российском рынке прошло уже три публичных размещений акций: группы «Астра», «Генетико» и «СмартТехГрупп».

Ранее эксперты отмечали, что в четвертом квартале ожидается оживление на российском рынке IPO. В частности, о таких планах до конца года заявляли также сеть автозапровок «Евротранс», калужский ЛВЗ «Кристалл», размещение акций может провести системно значимый Совкомбанк (см. «Ъ» от 15 октября). Тогда как в 2022 году в России состоялось лишь одно IPO сервиса аренды самокатов Whoosh.

Как ранее отмечали эксперты, в последние 12 месяцев наблюдалось восстановление котировок на российском фондовом рынке, что позволило размещать акции по адекватной цене. Кроме того, управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Эдуард Джабаров обращал внимание, что рынок акционерного капитала позволяет увеличить прозрачность бизнеса для собственника, улучшить корпоративное управление и привлечь дополнительные средства.

Алина Савицкая