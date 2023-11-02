Ритейлер Henderson привлек 3,8 млрд руб. на IPO

Сеть магазинов мужской одежды Henderson привлекла 3,8 млрд руб. в ходе первичного публичного предложения (IPO) акций на Московской бирже. Цена IPO составила 675 руб. за акцию — верхняя граница объявленного ценового диапазона. Совокупный спрос превысил предложение по верхней границе «в несколько раз», компания привлекала более 40 тыс. инвесторов в структуру капитала, говорится в пресс-релизе Henderson (есть у «Ъ»).

«Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций компании в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании»,— говорится в сообщении компании.

Henderson привлекла 3 млрд руб. за счет дополнительной эмиссии 4,4 млн акций. Рыночная капитализация на момент начала торгов составит 27,3 млрд руб.

Акционер-основатель продал 444 тыс. своих акций на 300 млн руб. «для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации», а также предоставил акции на сумму 495 млн руб., увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO. 3,8 млн существующих акций переданы группе сотрудников в рамках долгосрочной программы мотивации (около 10% от капитала компании). Сотрудники приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу акций в течение 365 дней после IPO.

Привлеченные в рамках IPO деньги планируют направить на финансирование стратегии дальнейшего роста Henderson, в том числе на «переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых», а также на строительство нового распределительного центра.

О параметрах IPO — в материале «Ъ» «Одежду примерят на бирже».