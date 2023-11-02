Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ритейлер Henderson привлек 3,8 млрд руб. на IPO

Сеть магазинов мужской одежды Henderson привлекла 3,8 млрд руб. в ходе первичного публичного предложения (IPO) акций на Московской бирже. Цена IPO составила 675 руб. за акцию — верхняя граница объявленного ценового диапазона. Совокупный спрос превысил предложение по верхней границе «в несколько раз», компания привлекала более 40 тыс. инвесторов в структуру капитала, говорится в пресс-релизе Henderson (есть у «Ъ»).

«Общий размер IPO составил 3,8 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета, а доля акций компании в свободном обращении (free-float) — 13,9% от увеличенного акционерного капитала компании»,— говорится в сообщении компании.

Henderson привлекла 3 млрд руб. за счет дополнительной эмиссии 4,4 млн акций. Рыночная капитализация на момент начала торгов составит 27,3 млрд руб.

Акционер-основатель продал 444 тыс. своих акций на 300 млн руб. «для создания дополнительной ликвидности на вторичном рынке и оптимизации», а также предоставил акции на сумму 495 млн руб., увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO. 3,8 млн существующих акций переданы группе сотрудников в рамках долгосрочной программы мотивации (около 10% от капитала компании). Сотрудники приняли на себя обязательства, связанные с запретом на продажу акций в течение 365 дней после IPO.

Привлеченные в рамках IPO деньги планируют направить на финансирование стратегии дальнейшего роста Henderson, в том числе на «переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых», а также на строительство нового распределительного центра.

О параметрах IPO — в материале «Ъ» «Одежду примерят на бирже».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...