Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям СПБ Биржи

Московская биржа на вечерней сессии проводит дискретный аукцион по акциям СПБ Биржи, внесенной в новый пакет санкций США. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 21:20.

По состоянию на 20:46 цена за бумагу составила 127,5 руб., снизившись на 20,51%. «Произошло снижение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (160,4 руб.)»,— говорится в сообщении Мосбиржи.

Дискретный аукцион проводится при отклонении текущей цены акции от закрытия предыдущего дня более чем на 20%. Сессия состоит из трех аукционов по десять минут.

После попадания под санкции США СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов российскими и иностранными ценными бумагами сегодня, 2 ноября, и завтра, 3 ноября. Торги планируется возобновить 6 ноября. В пресс-службе торговой площадки заверили, что санкции не повлияют на активы клиентов.

Лусине Баласян