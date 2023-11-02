Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дешевеющим акциям СПБ Биржи

Московская биржа на вечерней сессии проводит дискретный аукцион по акциям СПБ Биржи, внесенной в новый пакет санкций США. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 21:20.

По состоянию на 20:46 цена за бумагу составила 127,5 руб., снизившись на 20,51%. «Произошло снижение на 20% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (160,4 руб.)»,— говорится в сообщении Мосбиржи.

Дискретный аукцион проводится при отклонении текущей цены акции от закрытия предыдущего дня более чем на 20%. Сессия состоит из трех аукционов по десять минут.

После попадания под санкции США СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов российскими и иностранными ценными бумагами сегодня, 2 ноября, и завтра, 3 ноября. Торги планируется возобновить 6 ноября. В пресс-службе торговой площадки заверили, что санкции не повлияют на активы клиентов.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...