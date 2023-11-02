Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Экваториальной Гвинеи предложил Путину провести саммит «Россия—Африка» в стране

Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого в Ново-Огареве. В ходе встречи президент республики предложил Владимиру Путину провести следующий саммит «Россия—Африка» на территории Гвинеи.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Теодоро Обианг Нгема Мбасого отметил, что Гвинея не ратифицировала договор Международного уголовного суда, поэтому Владимир Путин «сможет принять участие лично».

«У нас есть инфраструктура, и поэтому мы предлагаем свою кандидатуру на роль хозяйки саммита ''Россия—Африка''»,— сказал Теодоро Обианг Нгема Мбасого. По его словам, Гвинея уже имеет опыт проведения таких мероприятий, поскольку там уже состоялись несколько конференций Африканского союза, а также конференция «Африка и арабский мир».

«Экваториальная Гвинея — это свободное, безопасное пространство, и мы не потерпим вмешательства других государств. Поэтому мы выдвигаем кандидатуру на проведение конференции ''Россия—Африка''»,— сказал он.

В 2023 году саммит «Россия—Африка» прошел 27–28 июля в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Владимир Путин выступил с речью на второй день саммита. В августе в южноафриканском Йоханнесбурге проходил саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), на нем российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Владимир Путин выступил в рамках саммита по видеосвязи.

ЮАР подписывала Римский статут МУС, что обязывает ее выдавать суду подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. 17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в рамках дела о вывозе детей с территории Украины. 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» российский президент заявлял, что не поехал на саммит БРИКС, потому что в случае его приезда начались бы политические выпады, направленные на срыв мероприятия. Кроме того, отметил президент, «дома дел достаточно».

Фотогалерея

Саммит Россия—Африка в 2023 году

Предыдущая фотография
Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На форуме была организована выставка вооружения

На форуме была организована выставка вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник саммита на выставке вооружения

Участник саммита на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума на пленарном заседании

Участники форума на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн &lt;BR>На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн
На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 21

Совместно с саммитом открылся экономический и гуманитарный форум Россия — Африка

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участники форума на выставке сельскохозяйственной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Представитель посольства Гвинеи Жак Лама в футболке с изображениями президента России Владимира Путина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Мероприятие проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На форуме была организована выставка вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Священнослужители около стенда патриаршего экзархата Африки

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Участник саммита на выставке вооружения

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент Владимир Путин на саммите сообщил о намерении России открыть в Африке филиалы ведущих вузов страны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участие в саммите подтвердили 49 стран

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участник саммита в холле конгрессно-выставочного центра «Экспофорум»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о готовности России предложить африканским странам стратегию в сфере спорта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Глава «Уралхима» Дмитрий Коняев на саммите заявил о намерении группы компаний «Уралхим-Уралкалий» поставить в Зимбабве и Нигерию гуманитарную партию удобрений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники форума на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Компания «Ростсельмаш» заявила о планах экспортировать в страны Африки 400 комбайнов и тракторов до 2028 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин пригласил африканских спортсменов принять участие в международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Первый саммит «Россия—Африка» прошел в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин на саммите анонсировал бесплатные поставки зерна странам Африки по 25-50 тыс. тонн
На фото слева направо: директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама, президент России Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент банка ВТБ Андрей Костин (слева) и глава «Роснефти» Игорь Сечин (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: президент России Владимир Путин, глава «Афрэксимбанка» Бенедикт Окей Орама и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На первом саммите «Россия—Африка» было подписано более 50 соглашений на общую сумму 800 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...