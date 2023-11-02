Президент Экваториальной Гвинеи предложил Путину провести саммит «Россия—Африка» в стране

Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого в Ново-Огареве. В ходе встречи президент республики предложил Владимиру Путину провести следующий саммит «Россия—Африка» на территории Гвинеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Теодоро Обианг Нгема Мбасого отметил, что Гвинея не ратифицировала договор Международного уголовного суда, поэтому Владимир Путин «сможет принять участие лично».

«У нас есть инфраструктура, и поэтому мы предлагаем свою кандидатуру на роль хозяйки саммита ''Россия—Африка''»,— сказал Теодоро Обианг Нгема Мбасого. По его словам, Гвинея уже имеет опыт проведения таких мероприятий, поскольку там уже состоялись несколько конференций Африканского союза, а также конференция «Африка и арабский мир».

«Экваториальная Гвинея — это свободное, безопасное пространство, и мы не потерпим вмешательства других государств. Поэтому мы выдвигаем кандидатуру на проведение конференции ''Россия—Африка''»,— сказал он.

В 2023 году саммит «Россия—Африка» прошел 27–28 июля в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. Владимир Путин выступил с речью на второй день саммита. В августе в южноафриканском Йоханнесбурге проходил саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), на нем российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Владимир Путин выступил в рамках саммита по видеосвязи.

ЮАР подписывала Римский статут МУС, что обязывает ее выдавать суду подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. 17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в рамках дела о вывозе детей с территории Украины. 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» российский президент заявлял, что не поехал на саммит БРИКС, потому что в случае его приезда начались бы политические выпады, направленные на срыв мероприятия. Кроме того, отметил президент, «дома дел достаточно».