Samsung Galaxy Z Flip5 получил ретро-версию

Компания Samsung представила лимитированное исполнение складного смартфона Galaxy Z Flip5 — версию Retro в честь «раскладушки» 2003 года.

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Источником вдохновения послужил телефон SGH-E700 20-летней давности, который первым в истории Samsung получил встроенную антенну и по совокупности своих качеств стал одним из популярных телефонов начала 2000-х.

Galaxy Z Flip5 Retro получил оформление в стиле SGH-E700 с сочетанием синего и серебристого цветов, интерфейс в стиле пиксельной графики 2000-х годов и с особую анимацию с городским пейзажем.

В комплект входят особый чехол, три особые наклейки с логотипами разных эпох истории Samsung, а также коллекционная карта с выгравированным уникальным серийным номером конкретного экземпляра смартфона.

Новый Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro выйдет ограниченным тиражом и будет доступен только в Южной Корее, Великобритании, Франции, Германии, Испании и Австралии. Стоимость устройства не названа. Технически новинка полностью повторяет представленный летом 2023 года базовый складной смартфон.