В Самарской области проходят проверки силовых ведомств

В Самарской области впервые за долгое время проходят проверки сразу трех силовых ведомств. В регионе работают представители Генпрокуратуры РФ, главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Сотрудники Генпрокуратуры РФ изучали скандалы, связанные с мигрантами, проверяя реакцию местных властей и правоохранительных органов. Ранее в Самаре произошло несколько преступлений с участием приезжих, что вызвало огромный общественный резонанс. В Генпрокуратуре РФ также обратили внимание на то, что правительством Самарской области пока не утверждены объединенные зоны охраны объектов культурного наследия исторического центра, а президиум Всероссийского общества охраны памятников (ВООПиК) заявил о провале региональной политики «в части обеспечения сбалансированного сохранения и развития исторического центра Самары». Еще одной проблемной темой в регионе являются обманутые дольщики. В отношении жителей нескольких недостроенных домов затянулся процесс принятия решения по предоставлению компенсаций. При этом губернатор Самарской области в марте 2023 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что в регионе планируют справиться с данной задачей до конца текущего года. Проверка Генпрокуратуры в регионе уже завершена.

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России проверяют причастность региональных и муниципальных чиновников к незаконным схемам по купле-продаже земельных участков.

Комиссия из центрального аппарата СКР проведет комплексную служебную проверку после того, как глава ведомства Александр Бастрыкин раскритиковал работу самарских следователей по инцидентам с мигрантами. Проверка будет проводиться с 7 по 17 ноября и коснется всех направлений работы самарского управления. Акцент будет сделан на проверку качества расследования нарушений в миграционной сфере и коррупционных преступлений.

Евгений Чернов