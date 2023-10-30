В Самарской области завершает работу комиссия Генеральной прокуратуры РФ

В Самарской области завершает проверку комиссия Генеральной прокуратуры РФ, которая работала с прошлой недели. Как стало известно «Ъ-Волга», целью визита представителей надзорного ведомства является комплексное изучение наиболее резонансных проблем в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В частности, сотрудники Генпрокуратуры РФ изучают скандалы, связанные с мигрантами, проверяя реакцию местных властей и правоохранительных органов. Ранее в Самаре произошли несколько преступлений с участием приезжих, что вызвало огромный общественный резонанс. В надзорном ведомстве ход проверки не комментируют.

В Генпрокуратуре РФ также обратили внимание на то, что правительством Самарской области пока не утверждены объединенные зоны охраны объектов культурного наследия исторического центра. Ранее сообщалось, что президиум Всероссийского общества охраны памятников (ВООПиК) заявил о провале региональной политики «в части обеспечения сбалансированного сохранения и развития исторического центра Самары». Еще одной проблемной темой в регионе являются обманутые дольщики. В отношении жителей нескольких недостроенных домов затянулся процесс принятия решения по предоставлению компенсаций. При этом губернатор Самарской области в марте 2023 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что в регионе планируют справиться с данной задачей до конца текущего года.

Евгений Чернов