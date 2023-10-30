В Самаре работают сотрудники ГУЭБиПК МВД России

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России работают в Самаре. По данным «Ъ-Волга», визит силовиков связан с расследованием уголовных дел, связанных с бывшим главой шестого кассационного суда Александром Ефановым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России проверяют причастность региональных и муниципальных чиновников к незаконным схемам по купле-продаже земельных участков. В ГУ МВД России по Самарской области ситуацию не комментируют.

Ранее сообщалось, что суд арестовал земельный участок на острове Поджабный, принадлежащий бывшему председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Имущество арестовано в рамках уголовного дела о мошенничестве при приватизации земли площадью 40 га ООО «Эра», совладельцем которого в прошлом был сын экс-председателя суда Иван Ефанов. По данным следствия, участок земли является объектом преступного посягательства и получен в результате преступных действий.

В апреле 2023 года для проверки действий Александра Ефанова при покупке имущества в Самару прибыла комиссия Высшей квалификационной коллегии судей. В том же месяце стало известно, что ВККС приняла решение об отставке главы Шестого кассационного суда. Александр Ефанов также лишился первого квалификационного класса. Верховный суд РФ отказал Александру Ефанову в удовлетворении жалобы на лишение его должности.

В текущем году полиция также возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Хорс», аффилированного Александру Ефанову. По версии следствия, в 2018 году компания на основании недостоверных сведений заключила с департаментом управления имуществом Самары договоры купли-продажи трех земельных участков общей площадью почти 3,8 га в границах 1-й и 2-й просек в Октябрьском районе облцентра. Сумма сделки составила 14 млн руб. (50% кадастровой стоимости). При этом рыночная цена участка превышает 1 млрд руб. Компании, как и в случае с ООО «Эра», принадлежала расположенная там база отдыха. В октябре текущего года суд постановил арестовать директора ООО «Хорс» и ООО «Эра» Дмитрия Полянского.

Евгений Чернов