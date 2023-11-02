«Хамас» выпустит из сектора Газа в Египет 400 граждан США

Сегодня, 2 ноября, 400 американских граждан и граждан еще 14 стран, в том числе Азербайджана, Южной Кореи, Бельгии и Шри-Ланки, выпустят из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на управление пограничных переходов и границ Газы.

1 ноября Египет объявил об открытии КПП «Рафах», единственного погранпункта между этой страной и сектором Газа. Анклав разрешили покинуть 90 раненым палестинцам и около 450 иностранцам и лицам с двойным гражданством.

В частности, боевики «Хамас» разрешили покинуть регион гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, а также сотрудникам Красного Креста. Накануне сообщалось, что через «Рафах» прошли 335 человек с иностранными паспортами и 76 раненых палестинцев. Гражданство иностранцев не уточнялось.

О войне Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Анастасия Ларина