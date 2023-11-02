Суд выпустил из-под ареста екатеринбуржца, в квартире которого нашли девочку

Свердловский областной суд освободил из-под ареста Андрея Петухова, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Напомним, в его квартире в июле обнаружили пропавшую восьмилетнюю девочку.

В пресс-службе облсуда «Ъ-Урал» сообщили, что екатеринбуржцу, с учетом стадии следствия и объема представленных суду доказательств, заменили меру пресечения на запрет определенных действий. Сейчас ему запрещено без согласия следователя, прокурора и суда общаться с потерпевшей стороной и свидетелями по уголовному делу, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

«Контролировать исполнение меры пресечения будет следователь и уголовно-исполнительная инспекция. В случае нарушения условий мера пресечения может быть изменена на более строгую — заключение под стражу»,— отметили в пресс-службе.

Напомним, девочка пропала 26 июля. Ее нашли живой вечером 27 июля. Ребенок находился в квартире мужчины, проживающего в соседнем доме. СМИ сообщали, что, когда девочку нашли силовики, она была напугана. После медобследования ребенка якобы выяснилось, что она подверглась сексуальному насилию.

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