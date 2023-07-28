Девочку, которую два дня искали в Екатеринбурге, подвергли сексуальному насилию

Восьмилетнюю девочку, которую на протяжении двух дней искали в Екатеринбурге, подвергли сексуальному насилию. Об этом со ссылкой на источник пишет ЕАН. Об этом якобы стало известно в результате медобследования ребенка.

Напомним, девочка пропала 26 июля, а нашли ее только вечером 27-го. СМИ сообщали, что она находилась в квартире мужчины, проживающего в соседнем доме. Екатеринбуржец заявил силовикам, что не знал о организованных поисках ребенка. Источник ЕАН заявил, что от мужчины ранее ушла жена с дочкой, и есть основания подозревать, что допускал насилие и к собственному ребенку.

Ранее по факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ). Сейчас силовики выясняют, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия.

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