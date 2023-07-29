В Екатеринбурге арестовали мужчину, в квартире которого нашли восьмилетнюю девочку

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца Андрея Петухова, в квартире которого обнаружили пропавшую восьмилетней девочкой. Об этом сообщает портал Е1.ru. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Напомним, девочка пропала 26 июля. Во время ее поисков было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ). Ее нашли живой вечером 27 июля. Ребенок находился в квартире мужчины, проживающего в соседнем доме.

СМИ сообщат, что, когда девочку нашли силовики, она была напугана. После медобследования ребенка якобы выяснилось, что она подверглась сексуальному насилию.

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