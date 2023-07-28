В Екатеринбурге после двух дней поисков нашли живой пропавшую девочку

В Екатеринбурге после двух дней поисков нашли живой восьмилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Ребенок ушла из дома на ул. Латвийской 26 июля, а найти ее удалось лишь к накануне вечером.

Сейчас силовики выясняют, были ли совершены в отношении ребенка какие-либо противоправные действия. Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы. Ранее по факту исчезновения девочки было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (ч.2 ст.105 УК РФ).

Портал Е1.ru сообщает, что ребенка нашли в соседнем доме у мужчины, заманившего ее собакой. По словам источника издания, девочка была напугана. По информации ЕАН, когда силовики проводили поквартирный обход, мужчина сам вывел к ним девочку. На предварительном осмотре на ее теле не найдено следов насилия.

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