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Коммерсантъ FM
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Блинкен после визита в Израиль посетит ряд азиатских и ближневосточных стран

Госсекретарь США Энтони Блинкен со 2 по 10 ноября 2023 года отправится с визитом в Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Как поясняют в Госдепартаменте, в Тель-Авиве господин Блинкен планирует «заявить о поддержке США в отношении права Израиля защищать себя от терроризма в соответствии с международным гуманитарным правом» и обсудить меры по освобождению захваченных движением «Хамас» заложников. Далее в Иордании Блинкен обсудит механизмы прекращения насилия в Газе и меры по снижению напряженности в регионе, сказано в сообщении.

Вопросы безопасности Индо-Тихоокеанского региона Блинкен поднимет в Токио, Сеуле и Нью-Дели. Помимо этого, госсекретарь США в рамках данной поездки намерен принять участие во второй по счету встрече глав МИД стран G7 («Большой семерки»).

О предстоящей поездке господина Блинкена в Израиль накануне сообщало агентство Reuters. Это будет уже второй визит главы Госдепа в Израиль с начала войны Тель-Авива с палестинским радикальным движением «Хамас» (ранее Энтони Блинкен приезжал в Израиль 12 октября, спустя несколько дней после начала боевых действий). По данным Reuters, в ходе визита господин Блинкен планирует провести переговоры с политическим руководством Израиля и обсудить с местными политиками ход боевых действий.

Подробнее о предыдущем визите госсекретаря США в Израиль читайте в материале «Ъ» «Энтони Блинкен выступил как еврей».

Александр Кислов

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