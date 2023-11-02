«Траст» заработал на «Открытии»

За десять месяцев 2023 года общие сборы от продажи имущества и прав банка непрофильных активов (БНА) «Траст» превысили 100 млрд руб. Продажа трех самых дорогих и привлекательных лотов, вызвавших повышенный интерес инвесторов, принесла большую часть этой суммы. При этом до конца года БНА может продать еще несколько интересных объектов, хотя сборы могут быть не столь высокими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

За десять месяцев 2023 года банк «Траст» выручил более 100 млрд руб. от продажи активов. Об этом “Ъ” сообщили в кредитной организации. Как пояснили в «Трасте», основные поступления были за счет реализации крупных сделок — продажи АО «Точка» (41,5 млрд руб., см. “Ъ” от 11 июля) и компании «Балтийский лизинг» (27 млрд руб., см. “Ъ” от 19 сентября), а также реализации группы «Кама». Последний актив был продан за 36 млрд руб., из которых 15 млрд руб.— стоимость активов предприятия, 21 млрд руб.— долг компании перед банком «ФК Открытие» (см. “Ъ” от 3 февраля). Напомним, эти три актива были проданы БНА банком «ФК Открытие» в феврале 2022 года (за 20,9 млрд руб., 18 млрд руб. и 13,6 млрд руб. соответственно), о чем сообщалось в презентации экс-главы кредитной организации Михаила Задорнова.

По итогам девяти месяцев 2023 года «Траст» уже перевел сопоставимую сумму регулятору — было погашено 95,1 млрд руб. депозита ЦБ и 5,5 млрд руб. процентов. «Общий объем погашения депозитов за 2023 год значительно зависит от сделок ноября—декабря»,— отметили в «Трасте». Напомним, депозиты ЦБ, который является собственником банка, были размещены в БНА в 2018 году по ставке 0,5% годовых. По состоянию на начало 2022 года они оценивались в 1,58 трлн руб.

В 2022 году банк «Траст» вернул совокупно себе активы на 113 млрд руб. В Банк России было перечислено 52 млрд руб. С 2019 по 2022 год совокупные сборы банка составили 421 млрд руб.

До конца 2023 года планируется выполнить план по сбору в размере 482 млрд руб. Эту сумму планируется собрать от всех направлений работы, в которую входит не только реализация непрофильного имущества и активов, но и сборы проблемных долгов, возмещение убытков бывшими собственниками в рамках судебных разбирательств и т. д. Помимо этого, дополнительно в 2024–2026 годах планируется собрать еще 100–140 млрд руб., говорил в интервью «Интерфаксу» в июне этого года глава «Траста» Александр Соколов.

Помимо крупных активов в этом году были также реализованы ценные бумаги «Русснефти» (3,61% обыкновенных акций за 1,4 млрд руб.), торговые центры, земельные участки, а также Тимано-Печорская газовая компания (1 млрд руб.). «Все активы, которые банк планировал продать в этом году, выставлены на открытые торги, где будет определена финальная стоимость. В частности, до конца года завершатся аукционы по продаже ТРЦ "Ривьера", нефтяной компании "Инга", Костромского завода строительных материалов, а также по ряду других активов»,— отмечают в «Трасте». Другие потенциальные сделки не раскрываются. Однако еще в начале 2023 года не исключалась продажа пакета акций ОВК. На этот год также была запланирована продажа части привилегированных акций «Русснефти».

Основные активы «Траста», которые были проданы в этом году,— это сделки с ценниками от 10 млрд руб., и они были хорошего качества, отмечает управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский. На этих аукционах была видна конкуренция покупателей и есть добавленная стоимость, отмечает он.

«В России сформировалась довольно большая денежная масса, а возможности крупных инвесторов совершать сделки M&A за рубежом сильно ограничены в первую очередь международным комплаенсом, неготовностью продавать активы россиянам, а также сложностью вывода больших объемов денег из России в силу регуляторных ограничений»,— указывает партнер NSP Александр Некторов. По его оценке, сейчас финансовые активы дисконтируются, потому что подвержены санкционному давлению. При этом спрос на сделки M&A есть, особенно на производственные активы, отмечает юрист. «Импорт зарубежных товаров очень сильно ограничен, на этом фоне российские производители, если могут производить более или менее конкурирующие товары, могут на этом зарабатывать»,— поясняет он.

Ольга Шерункова