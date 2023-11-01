АФК «Система» и ЛЭТИ займутся развитием электроники нового поколения. Корпорация и петербургский вуз заключили соглашение о сотрудничестве в сфере создания современной электронной компонентной базы на основе достижений отечественной науки и технологий, в том числе с использованием карбида кремния. Отмечается, что совместно с АФК «Система» университет планирует создать учебно-научный центр, который установил бы связку «обучение-производство» для молодых специалистов ЛЭТИ, позволил бы им работать на высокотехнологичных предприятиях корпорации и получать навыки опытных инженеров.

Sitronics Group в ноябре начнет строительство электроверсии теплохода «Москва», сообщил исполнительный директор компании Андрей Гурленов. По его словам, дизайн уже продуман, а спуск судна на воду планируется в конце 2024 года или весной 2025 года. Оно принадлежит к ледовому классу, подчеркнул он. Судно длиной более 30 м и шириной 8 м будет предназначено для речных прогулок и экскурсионных маршрутов.

Российское издательство художественной литературы «Дом историй» запустит направление современной российской прозы. «Дом историй» рассчитывает достичь объема в 30% книг русскоязычных авторов в своем портфеле. Издательство начало работу в России в феврале 2023 года. Оно основано российской командой покинувшего страну шведского сервиса электронных и аудиокниг Storytel.