WAFA: десятки человек погибли в результате нового удара по лагерю беженцев Джабалия

Десятки жителей сектора Газа погибли в результате атаки Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере анклава. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA. Власти Израиля информацию о новом ударе по Джабалии не комментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anas al-Shareef, Reuters Фото: Anas al-Shareef, Reuters

По первоначальным подсчетам, как пишет агентство, число погибших составляет несколько десятков. По информации WAFA, в районе Аль-Фалуга в городе Джабалия взорвались «сразу несколько» ракет.

Накануне Минздрав Газы сообщил о гибели 50 человек в результате авиаудара по Джабалии. В армии Израиля заявили, что целью атаки был один из командиров «Хамаса». По информации МВД сектора Газа, в общей сложности в результате атак на дома беженцев в этом городе были убиты более 400 человек.

По последним данным, в количество погибших в секторе Газа превысило 8,5 тыс. человек, в Израиле — 1,4 тыс. человек.

Подробнее о ходе конфликта — в материале «Ъ» «Третий этап — вторжение».

Петр Бузлаев