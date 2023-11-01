Что такое ИИ и где он применяется

Словом 2023 года, по версии словаря английского языка Collins English Dictionary, является аббревиатура AI (искусственный интеллект, ИИ), означающая «моделирование мыслительных функций человека с помощью компьютерных программ». Что такое ИИ и где он используется — в материале «Ъ».

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Что такое искусственный интеллект

ИИ — это комплекс программ, который способен имитировать человеческие навыки. Например, планирование, решение конкретных задач, обучение и улучшение своего функционала по мере накопления информации. Термин «искусственный интеллект» был впервые введен английским математиком Аланом Тьюрингом в работе «Вычислительные машины и разум» в 1950 году. Современные ИИ способны выполнять различные задачи от распознавания изображения или текста до анализа большого количества данных, управления транспортными средствами и многое другое.

В каких сферах применяется ИИ

Одним из наиболее распространенных видов ИИ, используемых в различных сферах, являются автоматизированные консультанты. Они могут быть представлены в виде чат-ботов или голосовых консультантов, отвечающих на телефонные звонки. Кроме того, существует вид ИИ, осуществляющий функции персонального голосового помощника.

Например, Siri от компании Apple или «Алиса» от «Яндекса». Их возможности зависят от задач, которые требуется выполнять. ИИ также используется для анализа информации о пользователе и выявления его предпочтений, например, в музыкальных сервисах или онлайн-кинотеатрах. Еще одно популярное применение ИИ — это фильтрация спама в электронной почте.

Другой распространенный вид ИИ — генеративный ИИ. Такие программы способны самостоятельно создавать тексты, изображения или другие медиаданные в ответ на запросы.

В медицинской сфере ИИ используется для определения диагноза, записи данных пациента и помощи врачу. Кроме того, существуют системы, которые занимаются разработкой новых препаратов. Такие программы сокращают время создания лекарств.

В сельском хозяйстве с помощью ИИ определяют состояние почвы, растений, контролируют сбор урожая, обработку посевных площадей. Программы используют для поддержания оптимальных условий выращивания различных культур, поиска и устранения сорняков. С помощью ИИ отслеживают состояние животных, их рацион питания, передвижения и проводят инвентаризацию поголовья скота.

В образовании ИИ применяются для написания текстов и проверки работ учеников. Существуют системы, которые после прохождения человеком теста, могут составить для него персонализированный план обучения.

В транспортной промышленности ИИ используются для создания программы автопилота машины. В настоящее время существуют системы, способные управлять самолетами, поездами, поддерживать заданный курс у судна. Различные компании по всему миру занимаются созданием ИИ, способного полностью самостоятельно управлять автомобилем в условиях современного трафика.

В промышленности ИИ используются в сборочных автоматах, на лентах конвейеров. Программы также полезны в бухгалтерской сфере, так как способны анализировать большие объемы данных быстрее и точнее человека.

В банковской сфере ИИ также могут использоваться как персональные ассистенты или консультанты. Еще в этой отрасли программы используются для принятия решения по заявкам на кредиты, противодействия мошенникам с помощью анализа нестандартных действий физических или юридических лиц и обработки документов. Кроме того, ИИ прогнозируют загрузку банкоматов, тем самым снижая затраты на инкассацию.

В дорожной отрасли ИИ используются для управления трафиком. Другая задача, с которой справляется ИИ в этой сфере,— контроль за состоянием дорог.

В финансовой сфере с помощью ИИ проводится анализ рынков, создание стратегий, поиск аномалий и составление прогнозов. Существуют программы, которые самостоятельно заключают сделки и проводят операции на финансовых рынках.

В отрасли компьютерных игр ИИ используется для создания и «оживления» персонажей.

Как ИИ может повлиять на рынок труда

Согласно исследованиям Всемирного банка, в течение ближайших пяти лет ИИ изменит почти четверть рабочих мест в мире. Эксперты Goldman Sachs считают, что ИИ способен заменить человека в 18% рабочих задач и затронет 300 млн рабочих мест во всем мире.

По прогнозам Всемирного экономического форума, ИИ в ближайшие пять лет сократит 83 млн рабочих мест, а создаст — лишь 69 млн. В свою очередь, эксперты Международной организации труда полагают, что благодаря внедрению ИИ количество рабочих мест, наоборот, увеличится.

В 2023 году требование отказаться от замены работников на ИИ стало одним из основных на забастовке гильдии сценаристов США, которая продолжалась со 2 мая по 27 сентября.

Специалисты Goldman Sachs полагают, что использование ИИ может поднять глобальный ВВП на 7% за десять лет. Эксперты консалтинговой компании McKinsey считают, что внедрение ИИ может принести экономическую выгоду в размере от $2,6 трлн до $4,4 трлн.

Василий Кузнецов