Сальдо: над Херсонской областью сбиты семь ракет, летевших на Крым

Над территорией Херсонской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила семь ракет. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Люди и инфраструктура не пострадали, уточнил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ракеты, как добавил Владимир Сальдо, были выпущены с самолетов ВСУ и летели в направлении Крыма.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В городе временно остановил работу общественный транспорт, местным жителям рекомендовали пройти в укрытие. Временно было перекрыто движение по Крымскому мосту. Тревога действовала около двух часов.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».