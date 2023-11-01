В Севастополе снова объявили воздушную тревогу, Крымский мост закрыт

В Севастополе объявили воздушную тревогу, жителям города необходимо спрятаться в укрытиях, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В городе введен режим ракетной опасности. Морской и наземный общественный транспорт временно прекратил работу.

По данным оперштаба РК, в связи с этим временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

Ранее сегодня утром тревогу в городе уже объявляли в 6:47 мск, она действовала примерно полчаса.

Вчера, 31 октября, Минобороны РФ сообщило о том, что силы ПВО отразили над Крымом восемь ракет Storm Shadow, выпущенных ВСУ. В результате один житель Севастополя получил незначительные травмы. Также из-за осколков были повреждены здание школы и жилые дома.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Дремлюгин, Симферополь