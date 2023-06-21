Свердловские власти заявили о необходимости приобретения 60 новых трамваев в Екатеринбурге

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заявил, что вопрос закупки трамваев для Екатеринбурга сегодня находится в проработке. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Строительство трамвайной линии в Академическом районе Екатеринбурга

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Мы вместе с городской администрацией рассматриваем все возможности приобретения современного подвижного состава для новой трамвайной линии в Академический и других маршрутов, наиболее востребованных горожанами. Есть обоснованное понимание крайней необходимости приобретения 60 новых трамваев»,— пояснил министр.

По его словам, получение поддержки от правительства РФ на обновление пассажирского транспорта — это «вопрос времени».

Напомним, в Екатеринбурге после обновления парков троллейбусов и автобусов планируется масштабная замена старых трамваев. Такую задачу поставил глава города Алексей Орлов. В 2023 году власти Екатеринбурга планируют закупить 25 трехсекционных трамваев общей стоимостью около 3 млрд руб.

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